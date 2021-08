Esce sul balcone e trova un boa enorme, grosso spavento a Biella

Esce sul balcone di casa e si trova davanti un boa di grosse dimensioni. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 22 agosto, in via Ivrea, a Biella dove alcuni residenti hanno notato la presenza di un enorme serpente. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, insieme al forze di Polizia e al veterinario dell’Asl.

In questo momento, il rettile è rannicchiato sotto il balcone in attesa di essere recuperato dalle squadre specifiche che sono in arrivo da Vercelli. Non è ancora stato chiarito a chi possa appartenere: se qualcuno avesse informazioni è pregato di contattare le forze dell’ordine.