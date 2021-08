Cade masso e rimane ferito ad una gamba mentre opera sull'Elvo, incidente sul lavoro a Sordevolo

Incidente sul lavoro a Sordevolo nel pomeriggio di ieri, 17 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, un lavoratore di una ditta edile, impegnato in un intervento lungo il torrente Elvo, è rimasto ferito ad una gamba a causa di un masso che si è staccato per cause da accertare.

La pietra lo avrebbe colpito violentemente ad una gamba, rimanendo probabilmente fratturata. Una volta lanciato l'allarme, l'uomo è stato raggiunto sul posto dal personale medico del 118 e trasportato all'ospedale per le cure del caso. Presente anche lo Spresal che provvederà a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.