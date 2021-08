Colpaccio in casa Fulgor, l’ex Novara e Samp Cristian Bertani arriva a Valdengo

Che colpo alla Fulgor Valdengo: è ufficiale l’approdo di Cristian Bertani alla corte di Pier Luca Peritore. Classe ’81, vanta esperienze importanti in piazze importanti: , Como, Venezia, Carrara, Varese, Ivrea, Lecco, Novara, Genova (sponda Samp) sono solo alcuni dei club dove l’attaccante ha militato nel corso degli anni.

“È un autentico gioiello quello che ha portato a Valdengo il direttore Wilmo Rosso, un calciatore con un curriculum incredibile, ed un ragazzo che si è messo subito al lavoro per mettere al servizio della squadra le sue meravigliose qualità e la sua grande esperienza – scrive sui social la società biellese - Una carriera straordinaria, passata tra i migliori campi del calcio professionistico, per un ragazzo che vorrà ancora stupire e segnare tanti altri gol”.

Queste le prime parole del bomber da calciatore della Fulgor apparse in un post su Facebook: “Innanzitutto ringrazio il direttore, quando mi ha chiamato non abbiamo avuto difficoltà a trovare un accordo che ha soddisfatto tutti. Avevo scelto di scendere in Eccellenza per mettermi in gioco, ho ancora tanto da dare e i numeri della scorsa stagione lo dimostrano (8 gol in 10 partite al Sant’Angelo). Metto a disposizione della squadra e del mister le mie qualità, la mia serenità ed il mio entusiasmo per raggiungere obiettivi importanti con questa maglia. Penso di poter dare tanto ai giovani, come loro daranno tanto a me. Durante il primo allenamento ho vissuto sensazioni belle e importanti, la voglia di faticare e sudare non manca, ed è un segnale importante, perché significa che potrò ancora dare tanto per aiutare la squadra in questa mia nuova avventura”.

Continuano gli allenamenti al campo di Pralungo in vista del via della stagione che avrà inizio ufficialmente il 29 agosto, con la sfida di Coppa Italia contro il Settimo.