Torna a Graglia la camminata “Punta tre Vescovi”, ecco il programma

Le Pro Loco di Settimo Vittone, Graglia e Lillianes in collaborazione con il Santuario di Graglia, organizzano la camminata alla “Punta tre Vescovi”, prevista per il prossimo 21 agosto.

La partenza è in programma per le 7 all’Agriturismo Belvedere con l’arrivo all’Alpe Garitta alle 8.15 per una colazione. Alle 11.30 l’arrivo alla Punta tre Vescovi con santa messa e pranzo al sacco, oppure è possibile pranzare al Rifugio Mombarone prenotando al numero 015.401.960. Alle 14.30 è previsto il rientro con una sosta all’Alpe Druer. La cena di chiusura si terrà alle 19 all’Agriturismo Belvedere per cui è prevista la prenotazione obbligatoria entro il 20 agosto al numero 0125.658.371. Per maggiori informazioni telefonare al numero 338.792.2335.