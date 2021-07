Il Gruppo Giovani Imprenditori a Palazzo Gromo Losa con il presidente regionale Notari e Giordano

Nella speciale sede di Palazzo Gromo Losa, al Piazzo, si è svolta la riunione del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese: un momento per fare il punto sulle iniziative svolte e i progetti in cantiere e un’occasione per visitare la mostra Coco + Marylin. Biella al centro del MI-TO.

Ospiti d’eccezione sono stati Andrea Notari, presidente GGI di Confindustria Piemonte, e Luigi Giordano, giovane imprenditore piemontese eletto nel Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. E' inoltre intervenuto telefonicamente anche Andrea Marangione, vice presidente GI nazionale, che ha portato i suoi saluti ai Giovani Imprenditori biellesi.

“Fare network a tutti i livelli, locale regionale e nazionale, è il grande valore aggiunto che nasce dal fare parte del sistema confindustriale - sottolinea Christian Zegna, presidente GGI Uib e fra i cinque Giovani Imprenditori che rappresenteranno il Movimento GI nel Consiglio Generale di Confindustria -. L’incontro dei giorni scorsi è stato un’opportunità preziosa per noi Giovani Imprenditori per confrontarci sui “temi caldi” del fare impresa ma anche, in generale, sulla necessità dell’impegno per il proprio territorio. Personalmente sono entrato a fare parte del GGI nel 2015, come imprenditore di prima generazione: non conoscevo il sistema e ho scoperto una vita associativa intensa, stimolante e orientata alla concretezza. E’ da qui, facendo network, che possiamo ripartire insieme”.

Fra le attività citate nel corso dell’incontro, si è ricordato in particolare il documento con cui, a inizio anno, i GGI hanno lanciato la loro visione con i 10 punti per lo sviluppo del territorio. Guardando al futuro, invece, son state tracciate le linee per i progetti futuri che mirano allo sviluppo della cultura d’impresa, all’innovazione tecnologica, alla valorizzazione del territorio.

“Ringrazio la Fondazione CRB per averci ospitato a Palazzo Gromo Losa e per averci aperto le porte della mostra Coco + Marylin: un altro esempio di come la città possa esprimere eccellenze straordinarie anche dal punto di vista culturale” conclude Zegna. La mostra, a Palazzo Gromo Losa fino al 12 settembre, raccoglie più di cento scatti che ritraggono le due “divine” realizzati dal fotografo canadese Douglas Kirkland. Con una lunga carriera a Hollywood, Kirkland è noto per aver ritratto tutte le più grandi star del cinema e per aver lavorato sui set di oltre 150 produzioni cinematografiche.