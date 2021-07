Rally & Co, dopo la vittoria al Lana Storico si scaldano i motori per Arezzo

Reduci dalla splendida vittoria ottenuta al Rally Lana Storico i portacolori della Rally & Co capitanati dai vincitori Marco Bertinotti ed Andrea Rondi sono pronti al quinto appuntamento di campionato italiano rally storici in programma ad Arezzo questo fine settimana per il rally Vallate Aretine Historic.

Sulla gialla Porsche 911 curata dalle sapienti mani della Pentacar e seguita in gara dalla Fpower di Sostegno avrà l'onore di aprire la gara con il numero 1 sulle portiere proprio il duo biellese mentre con il numero 23 andranno a caccia di punti per il Trofeo Michelin la collaudatissima coppia formata da Luca delle Coste e Franca Regis Milano su Fiat Ritmo 75. Numero 34 invece per Pierluigi Porta affiancato dal re delle dirette Facebook Giuliano Santi che porta sempre un sacco di allegria fuori ed a bordo della Ford Escort RS 2000; alla coppia Bianco e Casazza sulla Porsche 911 di primo raggruppamento è stato assegnato il numero 43. Teatro della gara saranno le colline attorno ad Arezzo con 107 km cronometrati ​ suddivisi in 8 prove speciali.