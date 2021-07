Bioglio commemora il padre del ciclismo biellese Elio Allasa

Si svolgerà, domenica 25 luglio a Bioglio, la quarta edizione del memorial Elio Allasa, padre del ciclismo biellese e fondatore dell’Unione Sportiva Vallese di Valle San Nicolao, organizzato da UCAB Biella, ASD Vallese e il Comune.

La competizione, valida per la partecipazione al campionato provinciale, prevede un circuito di 23 km con tre giri. Partenza alle ore 10.

“Arriviamo da un anno e mezzo in cui tutto è provvisorio, ma sono sempre stato fiducioso”, ci racconta il sindaco Stefano Ceffa, “Anche l'anno scorso, in una situazione peggiore di quella attuale, l'evento è andato molto bene e c'è stata grande responsabilità da parte di tutti”.

Le strade saranno dunque chiuse per permettere lo svolgimento della competizione. Tramite un post su Facebook, il primo cittadino invita chiunque volesse recarsi fuori dal paese a passare per Valle San Nicolao o Pettinengo, se si abita nella zona nord; mentre ai residenti della zona sud viene invece suggerita la strada provinciale verso Valdengo, che resta tuttavia parte del tragitto di gara.