Ginnastica Biella, prova onorevole per Agnese Vella al Criterium giovanile di Napoli

Svoltosi a Napoli tra il 9 e l’11 luglio, il Criterium giovanile di ginnastica artistica ha visto la partecipazione di Agnese Vella in rappresentanza di Ginnastica Biella.

“Se il 14° posto non è stato soddisfacente, dobbiamo scrivere che comunque si trattava di una competizione di alto livello in cui hanno avuto modo di partecipare nella loro categoria, le 16 migliori ginnaste d’Italia – spiegano dalla realtà sportiva biellese - Va quindi riconosciuto ad Agnese il suo impegno e il suo entusiasmo per aver partecipato senza sfigurare a questo impegno nazionale. Non era da tutti! I complimenti della società ad Agnese ed alla tecnica Irina Sitnikova che l’accompagnava”.