Dall'Argentina Juan Franco Morosini sceglie Biella Rugby

Dall’Argentina, arriverà a Biella in agosto l’utility back Juan Franco Morosini. Nato a Salta (Argentina) il 19/12/1995, pesa 90 kg per 186 cm di altezza, ricopre agevolmente i ruoli di mediano di apertura, centro ed estremo. Nel suo passato sportivo, la chiamata nel 2015 a vestire la maglia della rappresentativa Sudamerica Rugby e nel 2015 e 2016 quella per la maglia biancoceleste dell’Argentina 7’s nelle gare di Vina de Mar e Rio de Janeiro.

Juan Franco Morosini: “Non vedo l’ora di iniziare, prima di tutto per ringraziare il club per l’opportunità che mi sta dando, e per la fiducia che sta ponendo in me. Voglio crescere come giocatore in un paese bellissimo e pieno di cultura. Sono un po’ agitato per la nuova avventura che mi appresto ad intraprendere. Mi auguro di essere all’altezza, anche se sono sicuro che sarà così. Questo è un sogno che porto nel cuore sin da quando ero piccolo e trovarmi adesso così vicino a realizzarlo mi riempie di motivazioni. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff gialloverde, i miei nuovi compagni di squadra che spero, a brevissimo, di poter chiamare amici, e di rappresentare Biella Rugby nella miglior forma possibile”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Morosini rappresenta esattamente il profilo del giocatore che stavamo cercando. Abbiamo la necessità di sostituire Evans nella veste di piazzatore e Juan Franco ha questa caratteristica, oltre ad essere un giocatore molto veloce, con buone doti in attacco, requisiti che ci portano a pensarlo come numero 13. Sicuramente è un ragazzo con grande esperienza avendo vestito la maglia della Nazionale 7’s argentina. I nostri contatti ci hanno parlato di un grande giocatore, ma soprattutto di una grande persona. Siamo certi che con noi si troverà bene ed entrerà a far parte del gruppo in brevissimo tempo portando valore aggiunto a tutta la squadra”.