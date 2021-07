Pattinaggio: Bi Roller brilla agli Italian Roller Game

Si sono chiusi i Campionati Italiani di pattinaggio corsa che in questa versione estiva 2021 per la prima volta ha visto svilupparsi 3 diversi tipi di Campionati all’interno dell’organizzazione degli Italian Roller Game; così in 10 giorni di eventi, dal 19 al 27 giugno, si sono svolti sia i Campionati su Pista a Senigallia, sia quelli su Strada a Riccione, sia la Mezza Maratona e Maratona.

I Campionati su Pista si sono svolti a Senigallia e i 6 atleti Bi Roller sono stati impegnati su varie tipologie di gare: 10 mila ad eliminazione, 5000 a punti, 3000 a punti, 500 crono, giro contrapposto nelle diverse categorie e staffetta americana per una squadra dei ragazzi/allievi.

La grande protagonista di questo primo Campionato per Bi Roller è stata Susanna Rocchetti che ha raccolto importanti successi come qualifiche alle finali delle gare disputate e posizioni di rilievo: 9° posto nella gara 10 mila ad eliminazione; nella 5000mt a punti ha corso bene e ha tenuto la posizione sul gruppo dietro a 4 atlete scattate in fuga fin dai primi giri. Alla fine ha chiuso in 14' posizione. Ma il risultato migliore di questo campionato è stato un 6° posto nella gara 1000 mt, gareggiando nella rosa delle migliori 8 d'Italia sulla specialità.

Qualche soddisfazione anche per Annibale Sangiorgi che ha conquistato la semifinale della 3000 a punti (traguardo importante nella sua crescita agonistica); nel giro contrapposto i tempi erano davvero velocissimi e Annibale a causa di un errore su rettilineo per mezzo secondo di ritardo non è riuscito ad entrare nella rosa dei 12 della finale.

Sfortunatissimo invece Achille che in questa prima fase di campionati ha lottato ma per vari casi avversi (cadute e una squalifica) non è riuscito a conquistare di più di un 16° posto nella 10 mila ad eliminazione; nella 5000 a punti a tre giri dalla fine è stato squalificato per un fallo che sinceramente non abbiamo capito e nella gara 1000 mt per un soffio non è passato alla semifinale (era primo degli esclusi).

Bravi Michele Rocchetti, Dora Ferretto e Saverio Valli che competono con dei "Giganti" delle rotelle e lottano con coraggio per conquistarsi il loro spazio, che ci fanno emozionare e appassionare sempre più a questo favoloso sport.

Alla fine delle giornate di gare a Senigallia si sono svolte le Americane e per Bi Roller ha gareggiato un solo team Ragazzi/Allievi composto da Michele Rocchetti, Annibale Sangiorgi e Achille Sangiorgi: si sono comportati bene fin quasi alla fine quando al penultimo cambio sono stati squalificati per cambio irregolare.

Nel Campionato Pista in classifica società, Bi Roller si è classificata al 45° posto.

La seconda parte di Campionati ha previsto un trasferimento a Riccione dove per 3 giorni si sono svolte le gare su circuito stradale cittadino: 400 metri, 5000 a punti, 10 e 15 mila a eliminazione, 100 metri, gara americana team sprint con due batterie, una femminile composta da Dora Ferretto e Susanna Rocchetti e una maschile composta dai fratelli Annibale e Achille Sangiorgi.

Fin dalla prima giornata si sono registrati già 2 importanti successi per Bi Roller: nella 5000 a punti Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi si sono aggiudicati le finali chiudendo rispettivamente con un 7° e 8° posto.

Meno di soddisfazione le gare 3000 ad eliminazione per la categoria Ragazzi con Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi: entrambi, alla prima esperienza su strada in un circuito cittadino, non sono riusciti ad esprimersi al meglio e sono stati eliminati ai primi giri.

Nella 10 mila Achille Sangiorgi ha conquistato la finale e si è fatto valere all'interno della rosa dei migliori 21 d'Italia: il ritmo era velocissimo e hanno svolto la gara in poco più di 16 minuti.

Alla fine, ha chiuso la gara conquistando la 9' posizione in classifica.

Nell Campionato Strada in classifica società, Bi Roller si è classificata 44° su 100 società.

L’ultimo giorno, domenica scorsa 27 giugno, 3 degli atleti Bi Roller categoria Allievi hanno corso la Mezza Maratona, Dora Ferretto, Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi, mentre Saverio Valli ha corso la Maratona. Tutti hanno completato il percorso con ottime prestazioni!

Bravissimi tutti i nostri atleti Bi Roller, chi è riuscito a raggiungere importanti successi e anche chi si è tolto la soddisfazione di gareggiare in un contesto di altissimo livello agonistico: bravissimi Michele Rocchetti, Annibale Sangiorgi, Susanna Rocchetti, Dora Ferretto, Achille Sangiorgi e Saverio Valli.

Ora ci attende un luglio molto intenso di gare che si svolgeranno tutti i week end e poi a fine mese, prima della pausa estiva, sarà la volta di due competizioni importanti di Coppa Italia: il trofeo di Martinsicuro (31 luglio e 1 agosto) e la 3 giorni di Santa Maria Nuova (6-7-8 agosto).