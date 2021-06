Patelli a Castigliole D’Asti per ambizioso progetto di sport: “Iniziativa lodevole e di ampio respiro”

Non si ferma l’attività dell’onorevole Patelli, che nelle pause dei lavori d’aula è spesso chiamata dalle amministrazioni pubbliche in qualità di componente della Commissione Istruzione, Cultura, Sport e Scienze per verificare sul campo iniziative e progetti: un impegno a cui non si sottrae e, anzi, come lei stessa spiega: “Sono momenti interessanti poiché si viene a conoscenza, e si tocca con mano, il grande lavoro che nel nostro Paese molti sindaci stanno portando avanti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini”.

Lunedì scorso Cristina Patelli è stata in visita con il collega Andrea Giaccone a Castigliole D’Asti, dove il sindaco Enrico Alessandro Cavallero sta portando avanti un ambizioso progetto per la realizzazione di un centro sportivo che diventi un vero e proprio polo attrezzato per il territorio, capace di essere attrattivo e a servizio dell’utenza dell’intera Comunità Collinare tra Langa e Monferrato. Il progetto, che necessita di 4,5 milioni di euro per la sua realizzazione complessiva, ha la finalità principale di dare nuova spinta ad un territorio che necessita di ripartire all’insegna dello sport e dei suoi valori.

“Il progetto è di assoluto livello - commenta Patelli -, soprattutto per il notevole grado di coinvolgimento che offre. Mi auguro di cuore che il sindaco riesca a traguardarlo per il bene di un territorio intero”. Da parte mia e del collega Giacone ci sarà sicuramente il massimo impegno per coinvolgere i Ministeri competenti in questo prestigioso progetto.