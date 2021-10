La Biellese, sfuma il sogno Serie D

Sfuma il sogno promozione per La Biellese, che perde lo spareggio di oggi, domenica 27 giugno, giocato allo stadio Silvio Piola di Vercelli: in serie D va l'RG Ticino.

Minuti finali amari per La Biellese: all'81' gol annullato a Latta Jack per un dubbio fallo di mano e, in pieno recupero, al 93', la beffa ad opera del novarese Malvestio.

La cronaca della partita si apre al 12' con una mezza rovesciata di Menabò nell'area piccola alta sulla traversa. La Biellese sblocca il risultato al 18: rilancio dalla difesa, Latta Jack difende palla ai sedici metri e scarica a Kambo che libera Menabò in area: gran botta di destro che gonfia la rete: 1-0. Gara di nuovo in parità ad inizio ripresa: azione sulla destra dei verdi novaresi con cross di Colombo intercettato dal braccio di Bocca: rigore che lo stesso Colombo trasforma sulla sinistra di Vero spiazzando il portiere bianconero: al 53' è 1-1. R.G. Ticino vicina al vantaggio al 62' quando Bugno colpisce la traversa su punizione da 20 metri. 81': gol annullato a La Biellese: discesa di Artiglia sulla destra che pennella per la testa di Latta Jack che insacca in tuffo: l'arbitro vede un fallo di mano del bomber bianconero e non convalida. L'R.G. Ticino vince lo spareggio nel recupero con gol di Malvestio che, liberato davanti a Vero, scavalca con un pallonetto il portiere laniero in uscita.

Questa la formazione de La Biellese scesa in campo oggi allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. Vero, Bocca, Facchetti, Gila Davide, Schettino. Mazzucco, Artiglia, Cervato, Menabò (75' Bonura), Kambo. Latta Jack. A disposizione: Rainero, Muzzolon, Sessa, Tommasino, Bernaudo, Gila Simone, Naamad, Di Sparti. Allenatore Alberto Rizzo.

L'R.G. Ticino ha schierato Baglieri, Rossi, Ogliari, Napoli, Colombo, Bugno, Rosato, Roveda (84' Gottardi), Gomez (84' Ramponi), Scienza (79' Malvestio), Gibellini. A disposizione: Capetta, Puka, Dal Santo, Bellino,, Gambacorta, Riginelli. Allenatore Costanzo Celestini.

Marcatori: 18' Menabò, 53' Colombo (R), Malvestio 93. Corner: 3-2 per La Biellese. Ammoniti: Scienza, Gomez, Menabò, Facchetti, Gila Davide, Schettino, Rossi, Malvestio, Cervato.

Arbitro Domenico Petraglione di Termoli; Assistenti Alberto Mandarino di Bra e Andrea Lo Chiatto di Nichelino.