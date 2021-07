A Brusnengo gli spogliatoi per i bikers delle Rive Rosse

Un esempio di collaborazione tra istituzioni ed associazioni del paese.

Questo avviene a Brusnengo tra amministrazione comunale e Racing Team Rive Rosse, l'Associazione Sportiva Dilettantistica che da anni organizza eventi sportivi come gare di mountain bike, ed iniziative culturali per promuovere turismo, prodotti tipici e valorizzare il territorio.

Una collaborazione che si è stretta nelle ultime settimane con due decisioni importanti da parte del comune. In primo luogo il contributo 500 euro deliberato dalla giunta comunale dello scorso 19 maggio, per sostenere le attività avviate presso il Bike Park di frazione Cacciano a Masserano, dove, da 9 anni, l'associazione ha creato una scuola di MTB nazionale riconosciuta dalla federazione, con maestri federali a disposizione dei giovani.

Inoltre, la costruzione a Brusnengo di spogliatoi femminili e maschili, dotati di bagni e docce, per i bikers che frequentano il Mountian Bike Tuor Rive Rosse, appassionati spesso costretti a cambiarsi in strada. “Il Comune – dichiara il vice sindaco Ludovico Fiora - finanzierà quest'opera accollandosi il mutuo che, l'anno scorso, l'Unione dei Comuni Prealpi Biellesi, in cui ci siamo noi Masserano e Mezzana Mortigliengo, ha ottenuto dal Coni”.

Il presidente del Racing Team Rive Rosse, Marco Benetel, esprime soddisfazione: “Siamo grati al comune di Brusnengo per queste iniziative che contribuiranno a promuovere le nostre attività, i nostri eventi, quindi il territorio. Progetti come gli spogliatoi meritano grande visibilità, con la speranza che possa essere uno dei tanti realizzati nei prossimi anni”.