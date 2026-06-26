Vigili del Fuoco, partito per il Venezuela il Team Usar Light Ita-02 per prestare soccorso

Lo scorso 23 maggio, a Pisa, la certificazione internazionale INSARAG ONU (International Search and Rescue Advisory Group) dei moduli USAR Light e USAR Medium del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Poche ore fa, la partenza del Team Usar Light ITA-02 e sanitari dal Piemonte, alla volta di Pomezia– dall’aeroporto militare Pratica di Mare – con volo diretto in Venezuela, vittima del terribile terremoto che ha colpito lo Stato nella notte scorsa.

Quasi 200 morti, oltre 1000 feriti e più di 40.000 dispersi. Si snocciolano i numeri di una enorme tragedia nella quale – a portare soccorso – ci sono anche gli USAR piemontesi. Il Team Light ITA-02 mette in campo l’elevata capacità organizzativa, tecnica e logistica del sistema italiano di soccorso in questa emergenza internazionale proprio grazie alla certificazione internazionale INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) ottenuta un mese fa sotto la supervisione dei valutatori delle Nazioni Unite.

La classificazione INSARAG rappresenta il principale standard operativo riconosciuto dalle Nazioni Unite per gli interventi di soccorso in scenari di catastrofe, certificando la capacità dei team di operare secondo procedure condivise a livello internazionale nelle attività di ricerca, scavo, soccorso sanitario e coordinamento. Situazioni che il team affronterà “dal vivo” con Vigili del Fuoco e sanitari 118. Un forte abbraccio alla popolazione venezuelana per la tragedia che sta vivendo e un forte abbraccio anche al Team Usar Light ITA-02 e sanitari per il soccorso che andranno a portare scavando in quelle macerie soccorrendo e cercando di salvare più persone possibili.