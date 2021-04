Occhieppo Inferiore scende in campo per la pulizia dei torrenti dai rifiuti

Il legame tra la cura dell'ambiente e il comune di Occhieppo Inferiore si rafforza giorno dopo giorno. L'amministrazione comunale, in collaborazione con il gruppo Alpini, la Pro Loco e il gruppo comunale di Protezione Civile invitano i cittadini all'iniziativa dal titolo “Puliamo i torrenti”, in programma sabato 17 aprile, alle 8.30. Il ritrovo sarà in piazza comunale (se possibile con guanti e stivali o altre calzature adatte).

“L'alluvione dello scorso ottobre ha purtroppo portato sulle rive di Elvo, Romioglio e Oremo numerosi rifiuti – spiegano dal Comune - Se lasciati sul posto, col tempo scenderanno fino ad arrivare al mare generando i conosciuti fenomeni di inquinamento”.