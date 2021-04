Centro Diurno Casa di Giorno, riapertura in sicurezza: ritorno alla normalità per sostenere utenti e famiglie

Con tutti i suoi operatori vaccinati, la Casa di Giorno del Villaggio Lamarmora è ripartita in sicurezza, garantendo la propria apertura dal lunedì al venerdì, con orario 8.00-18.00.

“Abbiamo lavorato molto per la riapertura del centro, avendo sempre a cuore le necessità degli utenti e dei loro familiari. Durante tutto il periodo di chiusura abbiamo mantenuto attive le relazioni attraverso un servizio di domiciliarità che ha garantito a tutti i convenzionati assistenza per due ore al giorno presso la propria abitazione” racconta la responsabile Rosy Guerreros della Cooperativa Punto Service “Certo è che ritrovarci insieme nei nostri spazi è tutta un’altra cosa e decisamente una grande emozione, per noi e per gli utenti”.

La Casa di Giorno ha diviso in gruppi gli assistiti, creando percorsi separati così come avviene nelle scuole. “Certamente non siamo operativi con i modi ed i tempi antecedenti alla pandemia, per esempio il sabato mattina siamo chiusi, mentre prima eravamo operativi fino alle 14.00, ma siamo riusciti a ripristinare anche il servizio di trasporto, e credo – prosegue Guerreros - che si tratti di un importante passo verso la normalità. Per questo motivo vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo e coloro che hanno pazientato in attesa della riapertura, in particolar modo il comune di Biella che ci ha sostenuto e supportato in tutti questi mesi e ha collaborato attivamente per permetterci di ripartire”.