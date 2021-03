Per Pallacanestro Biella è l'ultima di regular season, ecco il prepartita con Udine

Ultima di regular season per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica alle 18:00 affronterà al PalaCarnera l'Apu Old Wild West Udine, quarta della classe, a quota 26 punti, con 13 gare vinte e 10 perse.

Coach Boniciolli dovrà fare a meno di Federico Mussini, infortunatosi al ginocchio destro domenica scorsa nei minuti finali della sfida di Torino contro la Reale Mutua e operato giovedì per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Quintetto titolare formato dai due americani Johnson, tiratore da tre punti e Foulland, terzo nei rimbalzi offensivi del campionato e secondo nelle stoppate, il play/guardia Giuri, l'Ala piccola DeAngeli, l'anno scorso a Biella e Antonutti, anche lui ex, giocatore esperto dal grande impatto offensivo.

Dalla panchina escono come cambio delle guardie Nobile e Schina, il pacchetto dei lunghi Italiano e Pellegrino, e Mobio. Palla a due domenica alle 18 in diretta su LNP PASS. Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) commenta così: “Per noi il match con Udine è una gara fondamentale. Nelle ultime partite abbiamo fatto vedere a noi stessi cose che prima non riuscivamo a fare. Dobbiamo prendere fiducia da questi aspetti e continuare a lavorare a testa bassa. Spetterà al campo dire se ci meritiamo quello che tutti noi ci auspichiamo”.