Gattino scomparso da 10 giorni, chi ha visto Spritz?

Bianco e grigio, sterilizzato, senza microchip: Spritz è un gatto di 1 anno e mezzo ed è sparito intorno alle 19 dello scorso lunedì, 15 marzo, da regione Moriane a Vigliano, al confine con Valdengo. È un gatto abituato a stare fuori ma rincasa sempre dopo qualche ora. Purtroppo sembra essere sparito nel nulla ma i suoi padroni continuano a cercarlo senza sosta. Se qualcuno lo avesse preso perché scambiato per randagio (non ha il collarino) oppure in caso di segnalazioni, telefonare a Laura al numero 335/6214106.