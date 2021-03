Campionati internazionali di tennis, Seppi unico azzurro ad accedere ai quarti di finale

Con una sudata vittoria sul francese Tristan Lamasine (6-1 1-6 6-7), Andreas Seppi è l'unico azzurro ad accedere ai quarti di finale del terzo Atp Challenger dei Campionati Internazionali Città di Biella di Tennis organizzati da Cosimo Napolitano.

Diversa la sorte per i suoi connazionali: Lorenzo Giustino è stato sconfitto da Brayden Schnur 6-4 6-2 mentre Andrea Arnaboldi è stato eliminato dall'ucraino Iliya Marchenko (6-2 7-5). Non accederà ai quarti di finale neanche Akira Santillan, su cui Jonas Forejtek ha avuto la meglio per 7-6 (6) 6-3.

E le sfide continuano: oggi pomeriggio l'unico tennista italiano rimasto in gara sfiderà Peter Gojowczyk, mentre alle 12 il canadese Schnur se la vedrà con Robin Haase, che alla prima giornata aveva portato a casa una vittoria contro Daniel Masur. E ancora Marchenko sarà contro Forejtek mentre Juriy Rodionov gareggerà con Liam Broady.