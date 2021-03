Trasporti, Avetta (PD): "Si organizzino gli stati generali dei trasporti"

“Le segnalazioni di disservizi sono sempre più numerose e preoccupanti e riguardano l’intera rete regionale. Carenza di corse, soppressione dei treni, ritardi e disagi non sono più problemi circoscritti, ma sintomo di un disagio crescente che coinvolge tutto il sistema del trasporto pubblico su ferro e le sue interazioni con il TPL su gomma.

Credo che la Regione Piemonte debba affrontare queste crescenti difficoltà ed è giunto il momento di mettere in campo un disegno strategico di rilancio del trasporto pubblico locale, individuando con chiarezza gli obiettivi da realizzare nell’ormai prossima seconda parte della legislatura regionale. L’esperienza del Covid-19 e le tante risorse che Governo ed Europa stanno destinando agli investimenti sulle infrastrutture, ci suggeriscono una riflessione di lungo periodo.

È il momento giusto per organizzare gli Stati Generali del Trasporto Locale: diamo voce alle parti sociali, ai comitati dei pendolari, alle tante associazioni che si occupano di sostenibilità ambientale, alle aziende di trasporto e ai sindaci e amministratori locali che spesso sono soli a fronteggiare il disagio dei pendolari e dei passeggeri. La Regione organizzi un confronto tra tutti i soggetti che si occupano di trasporto, dal ferro alla gomma. Non potrà che essere utile per ridefinire una nuova e più sostenibile mobilità locale per i prossimi anni”. Lo afferma il Consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che ha presentato l’ennesima Interpellanza relativa ai disservizi e ai problemi di sicurezza della rete ferroviaria regionale.

In particolare il consigliere segnala:

1) sulla tratta ferroviaria Biella - Santhià viene segnalata carenza di corse dalle 8.48 alle 14.48 in direzione Santhià e carenza dalle 9.50 alle 15.50 in direzione Biella;

2) sulla tratta Novara - Biella - Santhià sono stati soppressi numerosi treni e le poche corse ancora attive risultano previste in orari talmente limitanti, con particolare riferimento ai giorni festivi, che l’utenza si sta dirottando su mezzi di trasporto alternativi (tra il 2 e l’8 marzo sono stati soppressi 3 treni e registrati ritardi in 32 treni su 172);

3) sulla tratta Asti – Acqui Terme viene segnalata la riduzione da 12 a 8 coppie di trenidel pari avviene sulla linea Chivasso – Casale – Alessandria

4) sulle linee Saluzzo – Savigliano - Bra – Cavallermaggiore e Cuneo – Limone – Ventimiglia, anche a causa delle calamità naturali occorse, vengono segnalate riduzioni e soppressioni di corse

5) in Città Metropolitana di Torino si registrano disagi sulla SMF2 Pinerolo – Chivasso, in particolare per il tratto Pinerolo – Torre Pellice

sulla SFM1 Pont - Rivarolo – Chieri, recentemente passata in gestione a Trenitalia, è ancora sospeso il servizio tra Rivarolo e Pont

sulla SFMA Torino – Aeroporto – Ceres il servizio è ridotto in attesa dei lavori per il passante ferroviario verso Torino Porta Susa e si registrano disagi sui nuovi orari.