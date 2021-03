Faib: “Benzinai categoria a rischio, subito una campagna vaccinale”

Sempre operativi da inizio pandemia e a contatto quotidianamente con ogni tipologia di clienti, per questo i benzinai chiedono di essere vaccinati a brevissimo, in quanto categoria particolarmente a rischio. La Faib, la federazione di categoria della Confesercenti ha scritto al prefetto di Torino, Claudio Palomba, e al presidente della Regione, Alberto Cirio, perchè intervengano affinché “i gestori carburanti siano destinatari nei tempi più rapidi possibili di un piano vaccinale”.

Di seguito il testo della lettera del presidente di Faib Piemonte, Gianni Nettis, nella quale vengono illustrate le motivazioni della richiesta.

"Gentilissimo Prefetto, Gentilissimo Presidente, in questi giorni Confesercenti, di cui la Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) è parte integrante, ha sottolineato come sia necessario un piano vaccinale puntuale a salvaguardia degli operatori del commercio e del turismo. Come referente dell’associazione regionale dei gestori carburanti, mi faccio a mia volta parte attiva di questo appello, soprattutto per la categoria che rappresento: un settore, quello dei distributori carburanti, che ha mantenuto l’operatività in tutti le fasi di questa pandemia, e che, per sua particolare natura, si trova, più di altre realtà, a contatto con le più svariate tipologie di clienti. Tra questi anche forze dell’ordine, personale medico e infermieristico, automezzi dei pronti soccorsi, persone quotidianamente coinvolte in prima linea nel fronteggiare questa terribile situazione. Per la loro e per la nostra tutela ci rivolgiamo dunque a Voi affinché possiate farvi portavoce della nostra particolare situazione lavorativa e della necessità che gestori carburanti siano destinatari nei tempi più rapidi possibili di un piano vaccinale puntuale. Disponibili a confrontarci con Voi o con chi riterrete opportuno indicarci, ringraziandovi fin d’ora della vostra attenzione, porgo cordiali saluti".