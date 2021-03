Prima gara del campionato Serie C - Splendido esordio per la ginnastica artistica Pietro Micca

Fanno il loro esordio in questa competizione Artemisia Iorfino e Vera Rossin, che si aggiungono ad Alice Cozzula alla seconda esperienza e alle veterane Giorgia Mazzola, Arianna Bottigella e Ludovica Sala, in prestito dalla Derthona Ginnastica.

Uno splendido debutto per i colori della Pietro Micca che con il punteggio di 132,350 si classifica al quinto posto in una gara combattuta e decisamente di alto livello. Grandi emozioni per le ragazze che per la prima volta si trovano a gareggiare tutte insieme e grande soddisfazione nel vederle lottare su ogni attrezzo con concentrazione e determinazione sapendo sostenersi a vicenda.

Questo era quello che si aspettava la direttrice tecnica Marica Giovannini decisamente soddisfatta delle sue ginnaste che hanno saputo fare squadra. Dal punto di vista tecnico c’è un buon margine di miglioramento che fa ben sperare per le prossime gare dove l’obiettivo resta quello di battersi per il podio.

A completare il gruppo rientreranno Valentina Palazzo e Valentina Carnini che da casa non hanno fatto mancare il loro sostegno alle compagne, il loro recupero renderà ancora più competitiva la squadra. Soddisfatti anche i tecnici che accompagnano ogni giorno le atlete nel loro percorso: Laura Martinelli, Anna Fongaro e Giulio Antoniotti. Un ringraziamento speciale va anche alla dirigenza della Pietro Micca da sempre al fianco di tecnici e atlete per rendere possibili gli allenamenti e le competizioni.