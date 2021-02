Pd Biella interroga Corradino sui giardini di Palazzo Ferrero: “Perchè sono ridotti così?”

Nuova interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico di Biella. A finire sotto la lente d'ingrandimento la manutenzione dei giardini di Palazzo Ferrero, al Piazzo.

“L'accesso alle aree verdi, salendo dalla Costa di San Sebastiano, era stato pulito e riaperto a luglio 2017, a conclusione dei lavori di risistemazione del verde – scrivono i dem – Inoltre, il mantenimento e la riparazione di staccionate e panchine rientrano tra i doveri di una buona amministrazione del bene pubblico”.

Il gruppo sottolinea che “le segnalazioni di incuria di luoghi, parchi, strade sono in continuo aumento e diffuse su tutto il territorio. L'abbandono manutentivo di aree pubbliche non è sicuramente un 'biglietto da visita' spendibile per una città che viene spasmodicamente candidata ai più svariati riconoscimenti ma in cui si dimentica l'ordinaria necessaria attività di pulizia e decoro”.

Per questo i consiglieri del Pd chiedono al sindaco Corradino “quali sono i motivi di tale degrado diffuso, documentato in foto, che mostra il volto di una città inefficiente e miope”.