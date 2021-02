Caso Seab, Gentile (Biella al Centro): "Alla fine la nostra posizione è prevalsa"

Riceviamo e pubblichiamo:

"16 febbraio, teatro Sociale. Un Consiglio Comunale caratterizzato anche da momenti di tensione, vivacizzato dai numerosi e puntuali interventi da parte dei consiglieri di Biella al Centro che hanno incalzato la maggioranza nel merito della delibera di salvataggio della società pubblica partecipata SEAB, ente che garantisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni biellesi e di cui Biella è socio di maggioranza. La posizione di Biella al Centro, da sempre propositiva per il salvataggio di SEAB (contrariamente al pensiero ambiguo tenuto fino a qualche giorno fa dall'amministrazione guidata dal sindaco Corradino) è infine prevalsa.

Per onestà intellettuale, è stato rivolto un plauso all'energico intervento espresso nelle settimane scorse dagli onorevoli Andrea Del Mastro e Roberto Pella che hanno posto al sindaco un vero e proprio ultimatum. Durante la discussione sugli emendamenti presentati dai consiglieri di Biella al Centro, la maggioranza si è anche spaccata (andando "sotto"), trovando riscontro di buon senso alle proposte dei centristi da parte dei consiglieri di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, e non solo. Al termine del lungo confronto la delibera è passata, pur con l'astensione responsabile dei consiglieri di Biella al Centro, che avrebbero voluto il ritorno a TARI (responsabilità del Comune a garantire il pagamento delle bollette per conto dei propri cittadini insolventi) a partire dall'anno in corso e non dal 2022: questo avrebbe assicurato ai creditori di SEAB un riscontro del 70% delle cifre attese e non - come avverrà - del 50%".