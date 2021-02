Running, a giugno la "Due Santuari" torna e raddoppia

Grandi novità in casa Gaglianico '74 per la stagione 2021 della corsa su strada. Dopo aver dovuto forzatamente annullare tutte le gare in programma nel 2020, la società del presidente Alberto Cappio sta programmando il 2021 con molta serenità, consapevole delle difficoltà legate alla pandemia in corso, ma allo stesso tempo motivata a proporre degli eventi che possano essere di grande appeal per i runners.

Il primo appuntamento in programma sarà la Biella-Santuario di Graglia in calendario il 18 aprile sullo storico tracciato che conduce al Sacro Monte dedicato alla Madonna Nera di Loreto, ma la vera novità dell’anno sarà il raddoppio della tradizionale 2 Santuari di inizio giugno: la corsa tra il Santuario di Graglia e quello di Oropa, infatti, diventerà anche un Trail completamente su sentieri sterrati di circa 30 chilometri che andrà a toccare i luoghi caratteristici della zona, quali ad esempio Bagneri e La Trappa. Una gara, per quest’anno a numero chiuso, che affiancherà la classica Due Santuari Running di circa 20 chilometri interamente su strada.

Cambia anche la data: non più fissa nella festa del 2 giugno come in passato, ma traslata di qualche giorno al primo sabato del mese, che nel 2021 cade nel giorno 5. Il terzo appuntamento sarà come di consueto il Giro delle Cascine a Gaglianico, in calendario domenica 24 ottobre. Ma non è tutto. Lo staff del Gaglianico '74 sta lavorando anche per far rinascere un evento che in passato aveva avuto grande apprezzamento tra i runners. Al momento il progetto è in fase embrionale ma presto potrebbero essere svelati tutti i dettagli.