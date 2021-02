Pazzesco San Valentino a Biella, il cuore dell'Edilnol vince contro Verona FOTO

Biella porta a casa un match incredibile: al BiellaForum finisce 85-80 contro Tezenis. Questione di dettagli fanno la differenza tra Edilnol e Tezenis. Sulla carta virtuale dei roster ci sarebbe differenza ma sul parquet tutto cambia. Berdini e Barbante sbagliano due appoggi e dall'altra parte arriva la tripla. E poi c'è un certo ex Guido Rosselli che piazza le triple in tutti i momenti chiave del match. La terna arbitrale perde la bussola in diversi momenti fischiando falli dubbi.

Siamo alle solite. Ma il cuore rossoblù proprio oggi, San Valentino, batte forte e non si lascia travolgere, anzi porta a casa una partita che per tre quarti l'ha vista sotto e sempre a rincorrere. Ma Biella sa quando si deve lottare, si deve piangere ma reagire. E così stasera succede l'incredibile con un super Berdini e un grande Laganà. Pazzesco. Nessuno avrebbe mai scommesso su questa Edilnol. Ma il basket regala emozioni anche quando meno te lo aspetti. E...buon San Valentino.

La partita. Primo quarto difficile per Biella che combatte ma qualche errore di troppo in attacco la penalizza. Molto bene Barbante con due schiacciate e una difesa da leone e esordio per D'Almeida nelle fila rossoblù. Di Ursulo si nota l'esuberanza fisica, un giocatore dalle grandi potenzialità ma ancora molto da affinare. Ci sembra il nostro Eric Lombardi alle prime armi. Prova di gioventù per coach Squarcina che nel secondo quarto manda in campo Berdini, Vincini, D'Almeida, Miaschi e Bertetti. Piccole sistemazioni difensive e Biella colpisce ai fianchi i veronesi portandosi a un possesso pesante dopo 3' di gioco.

Edilnol sbaglia due appoggi, Verona la castiga con la tripla del +8. Ma Biella c'è anche se questi errori alla fine potrebbero pesare. Laganà pizza 5 punti pesanti e i rossoblù si riportano nuovamente col fiato sul collo della Tezenis. Alla fine gli ospiti mantengono il vantaggio e a metà partita si va negli spogliatoi sul 38-44. Cerca di ricucire il divario Biella ma due triple mortifere, una del solito Rosselli, fanno spiccare il volo a Verona: +9. Insomma tutte le volte che l'Edilnol si avvicina arriva puntuale l'accelerata della Tezenis.

Impressionante il 7/7 dalla lunga degli ospiti e nonostante questo Biella rimane in partita come può. Agli ultimi 10' Biella è sotto di 8 lunghezze. Edilnol non si perde d'animo e accorcia a -4 con la bomba di Berdini a 8'32'' da giocare. Poi quasi l'incredibile con la bomba di Carroll che piazza il +2 Biella: 74-72. Si accende il finale di gara con eerrori, canestri e falli. Agli ultimi 60 secondi la tripla di Carroll per l'81-80, il time out e parte anche "Sarà perchè ti amo". Euforia a palla. Vietato ai deboli di cuore. Biella vince una battaglia nonostante il sangue scorra sulla sua pelle. Ma i migliori sono sempre quelli più feriti.

Edilnol Biella- Tezenis Verona 85-80

Parziali: 15-23, 23-21, 23-25, 24-11

Edilnol Biella: Berdini 8, Moretti, Loro, D'Almeida 2, Bertetti 4, *Laganà 19, Barbante 7, *Miaschi 9, Vincini, *Hawkins 16, *Carroll 20. All. Iacopo Squarcina.

Yezenis Verona: *Greene IV 18, Colussa, Guglielmi 2, Calvi, Tomassini 4, *Candussi 9, *Jones 6, *Rosselli 9, Pini 15, *Severini 11, Janelidze 6. All. Ramagli.