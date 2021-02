San Valentino 2021: Da Cioccolato Taf praline, dolci e cioccolatini per tutti gli innamorati e non solo

Dolci, praline, cioccolatini: sono tantissimi i prodotti che Cioccolato Taf ha ideato per il San Valentino 2021. Numerose idee regalo all'insegna della golosità, della dolcezza e dell'amore, a partire dalle scatole della serie "T.A.F. Ti Amo Follemente" da 12, 20 o 32 praline alle confezioni "All you need is love" da 12 e da 20, con la versione speciale da 20 accompagnata da fiori freschi, per rendere ancora più dolce il giorno più romantico dell’anno. Ma Titti Apicella di Cioccolato Taf ha pensato anche ai single con la scatola "Il bello di essere single": al suo interno 12 praline accompagnate dalla continuazione del nome della confezione "Possedere una scatola di cioccolatini Taf e non dover litigare per l'ultimo rimasto".

All'interno delle confezioni ci saranno due particolari praline della collezione primavera 2021, dal gusto sensuale e travolgente, che verranno lanciate proprio in occasione del San Valentino: “Passeggiata nel bosco”, che consiste in una ganache alla menta con riduzione ai frutti di bosco, e "Il caffè piccante", un cremino al caffè con una riduzione al peperoncino. I toni più romantici sono invece rappresentati dalle praline alla ciliegia, alla fragola, al Passion fruit e al cocco e croccantino. "Nessuno di questi mancherà nelle scatole dedicate agli innamorati - dice la titolare Titti - e nemmeno in quelle per i single più golosi".

E ancora la collezione "Cuore Matto", con quattro differenti versioni di cuori al cioccolato interamente decorati a mano e creati con l'intento di lanciare un messaggio alla persona amata attraverso la dolcezza. "Il più classico “Tu e Io” nella versione al latte superiore 41% o al fondente 70% - spiega Titti - riporta il disegno di un cuore rosso e uno azzurro uniti, per indicare la fusione di due esseri distinti in una sola cosa che è l'amore. Il cuore matto più romantico è invece il “Sempre nel mio Cuore” che ha incastonato al suo interno un cuoricino al golosissimo gianduia, come un vero gioiello di rara preziosità.

Infine, il dolce di San Valentino è composto da due monoporzioni: per lei una Bavarese al cocco con all’interno gelée con fragole caramellate (la base è composta da un biscotto alla mandorla e la copertura è una glassa a specchio alla fragola), per lui una Bavarese alla nocciola con all’interno una mousse al cioccolato (base di dacquoise al cacao con copertura di glassa a specchio al cioccolato fondente). Oltre alla composizione appena descritta, Cioccolato Taf proporrà altri dessert tutti gluten free e tutti accompagnati da una romantica sorpresa: mentre assaporerete i dolci potrete inquadrare il codice QR indicato sul vassoio e scegliere la colonna sonora del vostro dolce incontro di San Valentino.

Cioccolato Taf si trova in via Garibaldi, 5 a Biella.

Per info e prenotazioni: Tel. 01522341 - Cell. 3391121459 - Shop online: www.cioccolatotaf.it.

Consegne a Biella e spedizioni in tutta Italia.