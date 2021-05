Virtus Biella, rinviato il match di Trecate contro Igor Volley

Era nell'aria, ora dalla Federazione arriva la conferma: nessuna trasferta sabato 6 febbraio per la Prochimica Virtus Biella in quel di Trecate. La bolla Covid impedisce alla giocatrici novaresi di scendere in campo. Tutto rinviato al sabato successivo quando al PalaSarselli arriverà la forte compagine di Lilliput.

Questa la nota del club di Chiavazza: "Si comunica che l’incontro di campionato della Prima Squadra in programma nel weekend sul campo dell’Igor Volley Trecate, valevole per la terza giornata di B1 (Prima Fase), è stato sospeso causa Covid 19 e posticipato a data da destinarsi.

Il rinvio è stato ufficializzato ieri dalla Federazione Italiana Pallavolo su comunicazione della società Igor Volley Trecate e in ottemperanza al Protocollo per le attività sportive-Addendum 1.Prochimica Virtus Biella proseguirà pertanto le attività di allenamento al PalaSarselli in preparazione al successivo turno di campionato, a calendario sabato 13 febbraio a Biella contro Lilliput Pallavolo".