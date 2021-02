Nuovo furto nel Biellese: probabilmente si è assentato dall'abitazione per qualche giorno e al ritorno, il proprietario ha ritrovato la casa, svaligiata. Il fatto è successo in Valle Elvo nel comune di Occhieppo Superiore.

Presumibilmente il furto potrebbe essere stato messo a segno il 2 febbraio. Dopo aver rovistato in diverse camere della casa, i malviventi sono scappati con monili in oro e un orologio per un danno ancora da quantificare. Indagini in corso.