Disagi a Pollone, Open Fiber: "Completamente estranei ai lavori in corso"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Open Fiber è completamente estranea ai lavori attualmente in corso nel comune di Pollone, che sono commissionati ed eseguiti da un’altra società di telecomunicazioni. Open Fiber ha già ultimato gli interventi previsti a Pollone nell’ambito del piano pubblico BUL di Infratel (società in house del Mise): grazie a questo progetto, è stata infatti realizzata e collaudata una rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) che collega più di 1000 unità immobiliari del territorio".

