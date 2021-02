La posa della fibra crea disagi in tutta Pollone, Delsignore: "Valutiamo risarcimento danni" FOTO

Corrente che sparisce per ore, lampioni trasformati in luci stroboscopiche, perdite dai tubi dell’acqua, linea telefonica che fa le bizze. Sono continui i disagi che i pollonesi stanno vivendo da una settimana a questa parte, quando hanno preso il via i lavori per l’installazione della fibra ottica in paese. L’intervento è a cura della ditta Ultranet, contattata da Open Fiber, l’azienda che si occupa di posare la fibra non solo a Pollone e nel Biellese ma in molti comuni di tutta Italia.

“È una settimana che gli interventi sulle strade provocano disagi - spiega il consigliere comunale Paolo Delsignore - ogni giorno ricevo tante segnalazioni dai cittadini per problemi riscontrati sulle linee telefoniche, sull’elettricità e nelle tubature dell’acqua. Inizialmente credevo si trattasse di episodi sporadici e normali, poi i casi sono aumentati fino a diventare continui in tutto il paese”. I disservizi sulle linee telefoniche ed elettriche sono stati causati molto probabilmente da alcuni fili tranciati per sbaglio durante gli interventi, mentre sull’acquedotto sono stati riscontrati alcuni guasti dovuti a tubi perforati: “Oggi (ieri 4 febbraio, ndr) i tecnici del Cordar hanno dovuto intervenire nuovamente per ripristinare i dotti bucati durante le escavazioni, mentre da ieri sera i lampioni del paese lampeggiano come fossero luci stroboscopiche” spiega ancora il consigliere.

“Infine questa mattina (ieri, ndr) i cantonieri hanno bloccato il passaggio alle abitazioni della via Pier Giorgio Frassati senza gli opportuni avvisi. So che hanno già ricevuto denunce da altri paesi del Biellese; come amministrazione abbiamo le mani legate ma stiamo pensando di chiedere un risarcimento dei danni. Nei prossimi giorni valuteremo come agire per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile”.