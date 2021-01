Virtus Biella nella tana di Parella per cercare conferme

Archiviata la prima vittoria del 2021, ottenuta tra le mura di casa, nel fortino del PalaSarselli, la Prochimica Virtus Biella sabato 30 gennaio affronta la trasferta torinese contro Parella. Tornare in campo con il sorriso e la spensieratezza per quanto opportuna, dopo il vittorioso e convincente esordio con Gossolengo, è di certo il modo migliore per competere contro un’avversaria di indiscusso valore, che ha sbancato al debutto nel torneo la tana dell’Alsenese.

Settimana d’allenamento sotto il cielo di Chiavazza per Mariottini e compagne, alleggerita lunedì dai festeggiamenti dopo il 3-0 del weekend e il compleanno del Direttore Sportivo Elena Ubezio. Da martedì gruppo completamente concentrato sul match di Torino, trasferta in salita da affrontare con massima determinazione: «Non sarà facile, soprattutto perché siamo solo all’inizio del campionato – commenta coach Stefano Colombo –. Ogni partita però è una storia a sé. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo dare maggiore continuità al nostro gioco».

Al PalaSarselli prosegue la preparazione all’impegno di sabato sera, con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria e proseguire così il cammino appena intrapreso in campionato. Prima battuta in programma alle ore 21. Come di consueto, aggiornamenti a fine gara sulle pagine social ufficiali del Club.