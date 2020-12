Santo Stefano raddoppia il Padel

A poco più di sei mesi dall’inaugurazione, il progetto Santo Stefano Padel & Tennis di Sandigliano si appresta a breve a raddoppiare la propria offerta di campi padel.

Mauro Piacentini, presidente dell’associazione che ha assunto la gestione della parte sportiva del Relais Santo Stefano di Sandigliano, appare determinatissimo nell’affrontare le sfide da cogliere negli anni futuri : “Abbiamo aperto a fine Maggio 2020, al termine del primo lockdown e già dalle prime battute ci siamo subito resi conto dell’efficacia del nostro progetto. In un anno sconvolto dalla crisi pandemica abbiamo ben presto centrato e superato gli obiettivi che ci eravamo prefissati, al punto che i nostri 3 campi di padel hanno raggiunto un livello di saturazione che ci vede costretti ad Intraprendere un consistente passo in avanti. Infatti, di concerto con la proprietà del Relais Santo Stefano, abbiamo condiviso la necessità di costruire altri 3 campi padel coperti che andranno ad integrare i 3 già esistenti. Siamo in attesa che giungano le ultime autorizzazioni da parte del comune di Sandigliano prima di veder cominciare i lavori con l’obiettivo di terminarli il prima possibile”.

Un' offerta importante di 6 campi: Santo Stefano Padel & Tennis diventerà, quindi, un polo di riferimento per il padel a livello regionale e non ,integrato in un contesto di assoluto livello .... “Certo- continua Piacentini- l’obiettivo è proprio quello : avere quanto prima a disposizione 6 campi per ampliare l’offerta alla crescente utenza locale e, al tempo stesso, proporsi come centro didattico di riferimento per lo sviluppo di questa nuova disciplina sia per i principianti che per i sempre maggiori agonisti. La nostra struttura tecnica già composta da Luca Tonetti (responsabile padel), Nicolo Roman, Alessandro Bandini e Carlo Panella sarà ampliata con la collaborazione del maestro nazionale Vinicius Trevisan che con la sua Por Tres, organizza nuovi Master tecnico-tattici diretti da Raul Rodriguez Ramos, tecnico internazionale già allenatore di top players del Word Padel Tour.

Ma non è finita: con 6 campi diventeremo una delle maggiori realtà regionali e non ed avremo la possibilità di organizzare tornei di livello internazionale e stages tecnici potendo utilizzare a supporto la struttura alberghiera del Relais, ormai consolidato punto di riferimento dell’hospitality del nostro territorio. La volontà è quella di diventare un vero e proprio punto di riferimento per il padel con formazione per qualsiasi livello . Questo sport sta crescendo a ritmi vertiginosi e la risposta dell'utenza biellese e non è stata veramente importante . Vogliamo rendere questa fantastica location il fulcro del padel provinciale con uno sguardo anche maggiore per manifestazioni internazionali . Tutto ciò senza trascurare i nostri clienti abituali per cui abbiamo in serbo varie iniziative che speriamo di poter mettere in atto nell'anno venturo".

Le novità però non finiscono qui. Nei primi giorni del 2021 verrà inaugurato il nuovo centro servizi della parte sportiva del Relais Santo Stefano. Al suo interno, oltre ai nuovi spogliatoi, ci sarà una sala conferenze da 50 posti con annesso bar, un pro shop, la reception, una sala per fisioterapia e la nuova ala dedicata al noleggio e al rimessaggio delle biciclette.