Biella 4 Racing, un buon Valli Ossolane: primi di classe Fabrizio Rizzo e Massimo Mattiazzo

È giunta al termine anche la stagione 2020 della Scuderia Biella 4 Racing, una stagione particolare, ma che ha comunque portato soddisfazioni in seno alla compagine Laniera per quanto riguarda i risultati sui campi gara.

Ultimo di essi il successo in classe RS 2.0, e la conseguente terza posizione fra le vetture Racing Start, al 56° Rally Valli Ossolane, corsosi questo fine settimana sulle insidiose strade montane nei dintorni di Domodossola e Malesco, ottenuto da Fabrizio Rizzo, che “leggeva la strada” a Massimo Mattiazzo sulla loro Peugeot 206 GTi per i colori della Novara Corse.

“È stata una gara impegnativa”, afferma il navigatore B4R, “fin dal primo passaggio sulla Crodo del sabato, dove abbiamo pagato la nostra prima uscita in abitacolo assieme e un piccolo problema alle gomme posteriori che non riuscivano ad andare in temperatura. La domenica, dopo gli aggiustamenti in assistenza del mattino, la macchina è migliorata, ma partendo con un numero alto sulle portiere abbiamo già trovato diversa neve in strada sulle traiettorie, specie sulla Cannobina, cosa che ci ha consigliato di non rischiare più del dovuto. La tornata del pomeriggio è filata via senza particolari problemi nonostante il buio ormai incombente, ed abbiamo così potuto portare al traguardo la vettura, nostro primo obiettivo del weekend. Siamo soddisfatti, ci siamo divertiti, e questo è l’importante”.

Va così in archivio il quarto anno “corsaiolo” della Scuderia Biella 4 Racing: “speriamo che il 2021 possa portare al più presto alla normalità”, commentano i rappresentanti B4R “così da poter riprendere a pieno ritmo tutte le nostre attività, le idee non mancano, auguriamoci di poterle presto mettere in atto”.