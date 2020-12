Rhythmic School, pioggia di titoli nazionali alla Winter Edition di Rimini FOTO

La prima giornata (venerdì 4 dicembre) della Festa della Ginnastica – Winter edition che si sta disputando in questi giorni a Rimini ha visto le atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya conquistare i vertici di ogni competizione a cui hanno partecipato.

La prima a scendere in pedana è stata Giulia Sapino nelle allieve 3 (anno 2009) livello E che ha subito imposto a tutte la sua classe conquistando medaglia d’oro e titolo nazionale nel concorso generale, che sommava i tre esercizi eseguiti; nella specialità è risultata ancora d’oro nelle clavette, d’argento al cerchio e di bronzo al corpo libero.

Nel pomeriggio è stato il turno delle allieve 1 (anno 2011) livello E che ha visto in gara due RSgirls: Ginevra Bravaccino ed Emma Bragante che anch’esse, per non essere da meno della compagna, sono andate ad occupare rispettivamente il primo ed il secondo posto del concorso generale. Mentre nella specialità Ginevra Bravaccino è d’oro al corpo libero ed alla palla e d’argento alla fune; la compagna Emma Bragante è d’oro al cerchio, d’argento alla palla e di bronzo al corpo libero.

"Siamo molto soddisfatte dei risultati raggiunti – il commento della DT Shpilevaya e dell’allenatrice Arianna Prete che hanno seguito le atlete in gara – far di meglio era sinceramente impossibile. Le atlete hanno condotto delle ottime esibizioni, nonostante le condizioni non ottimali imposte dalle severe norme del protocollo anti contagio, ma grazie alla meticolosa preparazione che le ginnaste hanno fatto in palestra nei mesi scorsi sono riuscite a controllare ed a gestire in modo adeguato anche le piccole imperfezioni, figlie dell’adrenalina e della pressione che la competizione impone, riuscendo a dimostrare preparazione e capacità consentendo alla giuria di premiarle meritatamente".

"Vogliamo anche ringraziare – concludono le tecniche - la società che ci ha permesso, non senza difficoltà, anche in questo anno “particolare” di farci proseguire gli allenamenti, la parte di staff tecnico che non è qui a Rimini con noi ma che ha contribuito alla preparazione delle atlete e le famiglie delle ginnaste che ci sono vicine e che ci supportano in ogni modo: il merito di questo grande successo è anche loro".