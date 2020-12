PC PORTATILI ANCHE A BASSO PREZZO

Nell’ultimo periodo sono sempre di più le persone costrette a dover lavorare in smart working e a studiare da casa con la didattica a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, per questo motivo molti si sono trovati costretti ad acquistare un nuovo pc portatile. Le vendite dei notebook nell’ultimo trimestre sono aumentate del 12.7 % per un totale 79.2 milioni di unità acquistate, il quale rappresenta l'incremento più alto negli ultimi 10 anni.

In questo momento di difficoltà, la parola risparmio è all’ordine del giorno, ti starai chiedendo “E’ possibile risparmiare acquistando un notebook?” La risposta è: “Assolutamente si!” perché per un utilizzo base del pc come nel caso dello smart working e/o la didattica a distanza non c’è bisogno di un computer super potente e costosissimo, ma basta un computer con caratteristiche base, che permetta di svolgere il proprio lavoro senza problemi, si trovano tranquillamente pc portatili di alta qualità anche a meno di 500 euro.

Quali caratteristiche guardare?

Ci sono tre caratteristiche principali da considerare quando bisogna acquistare un pc:

● Il processore o CPU: è il cuore operativo di ogni computer perché coordina le attività delle altre unità di elaborazione, quindi la sua velocità è una caratteristica principale da guardare in base all’utilizzo, per utilizzi basici non ci sono requisiti specifici da soddisfare, ma in caso di utilizzo di programmi come Photoshop o AutoCAD è meglio scegliere un notebook più veloce.

● La memoria RAM: è la memoria volatile del pc, ovvero una memoria casuale, sulla quale vengono depositate momentaneamente le informazioni elaborate, in questo caso per avere un computer abbastanza veloce è necessaria una RAM di almeno 8 GB

● Lo spazio di archiviazione: è dove vengono archiviate e salvate a lungo termine tutte le informazioni che decidi di mantere sul tuo computer, come file, foto, video.

Ad oggi le unità che funziona meglio e sono più veloci sono le memorie di tipo SSD (Solid-state disk). In un secondo momento, nel caso lo spazio di archiviazione interno non ti basti più, puoi decidere di acquistare un hard disk esterno, che è una periferica di input e output per archiviare qualunque tipo di file.