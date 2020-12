“Rubano” il trattore, hanno l’incidente e scappano senza prestare soccorso: tre denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri di Candelo hanno denunciato tre soggetti: tra i reati contestati, simulazione di reato, guida senza patente e omissione di soccorso. Il fatto si riferisce ad un incidente stradale avvenuto in via Castellengo, rilevato dalla Polizia locale. Coinvolti un trattore e un’autovettura dove l’automobilista ha riportato alcune lesioni alle costole.

Dopo l’impatto, i due soggetti a bordo del trattore sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Trascorso poco tempo, il proprietario del vecchio mezzo agricolo , si è presentato in caserma per la denuncia di furto, asserendo di essere avvenuto nel ricovero.

A quel punto i militari hanno aperto un’indagine dalla quale è scaturita una dinamica molto particolare ovvero il rubare un trattore datato per poi procedere a 40 km/h in fuga e avere un incidente. Gli accertamenti hanno fatto emergere che i due “ladri” sono risultati pregiudicati, di nazionalità romena, residenti nel cossatese e a Candelo, di 25 e 54 anni, incaricati dallo stesso proprietario del mezzo per alcuni lavori da boscaioli.

A quel punto è salita a galla la verità: la fuga è avvenuta perché il guidatore del trattore era senza patente, già ritirata nell’ultimo biennio e per cui la violazione non è più un illecito amministrativo ma assume carattere penale. Inoltre, essendo l’automobilista rimasto ferito, aveva l’obbligo di prestargli soccorso. Il conducente del mezzo è stato così denunciato per guida senza patente e per entrambi i romeni, l’omissione di soccorso.

Il proprietario del mezzo agricolo è stato invece denunciato per simulazione di reato poiché ha tentato di mascherare la cessione del trattore privo di assicurazione. Il mezzo è stato così sequestrato dai Carabinieri di Candelo.