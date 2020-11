Pralungo, in arrivo telecamere per lettura targhe. Sindaco: “Danni maltempo? Quasi 237mila euro”

Siglato anche dal Comune di Pralungo con la Prefettura di Biella il patto per l'attuazione della sicurezza urbana. “E' stato presentato un progetto di videosorveglianza ad implemento di quello già esistente che prevede la sistemazione di sei telecamere a lettura delle targhe – spiega il sindaco Raffaella Molino - E' stato richiesto un contributo ministeriale che speriamo venga accolto. Ma in ogni caso, già nei primi mesi del prossimo anno, si darà l'avvio ai lavori per la loro sistemazione”.

Intanto, si è conclusa la conta dei danni provocati dall'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso. “Sul solo territorio di Pralungo ammontano a circa 237mila euro – afferma il primo cittadino - Si è in attesa di capire come la Regione Piemonte intende procedere per elargire i fondi così da consentire almeno nell'immediato la sistemazione delle situazioni più critiche”.

Inoltre, a partire dal mese di novembre vi saranno nuove modalità per usufruire dei servizi comunali (clicca qui). “Si sono rese necessarie per l'emergenza Covid ma anche per organizzare meglio i lavori negli uffici attualmente un po' carenti di personale dato il pensionamento della nostra storica impiegata dell'anagrafe – sottolinea Molino - Anche la distribuzione dei sacchetti per la plastica e per il verde verrà limitata ad ogni primo sabato del mese o su prenotazione. Per il momento la biblioteca prosegue la sua attività con i seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 17; martedì e venerdì dalle 10 alle 12”.