Ad un mese dall'alluvione, ripristinato cavo trasmissione teledinamica alla Fabbrica della Ruota

Ad un mese esatto dall'alluvione del 2 e 3 ottobre che ha colpito duramente molte zone del Biellese, tra cui la Valsessera, è stato ripristinato il cavo della trasmissione teledinamica alla Fabbrica della Ruota di Pray grazie al lavoro e all'impegno dei volontari.

Le piogge intense di quella notte avevano provocato danni di un certo rilievo: era stato scarrucolato e portato in alveo il cavo d’acciaio della trasmissione, così come erano stati allagati il piano seminterrato e il locale turbina e trascinata per qualche metro a valle la fossa settica. I volontari non sono rimasti con le mani in mano e, fin da subito, hanno cominciato a ripulire il seminterrato da acqua e fango fino ai giorni scorsi quando è stato appunto risistemato il cavo della trasmissione teledinamica riportandolo al proprio posto.

Nei prossimi giorni continueranno gli interventi di consolidamento. Un altro piccolo mattoncino nel percorso di graduale ritorno alla normalità.