Ieri mattina è stato messo a segno un furto in abitazione a Sala Biellese. I soliti ignoti hanno forzato la porta di ingresso della casa di proprietà di un 80enne, una volta all'interno hanno messo a soqquadro tutte le camere impossessandosi di alcuni oggetti in oro e un cartone d'olio Carli. Il pensionato, al suo rientro, non ha potuto fare altro che chiamare le forze dell'ordine.