Maltempo, ancora frane nelle vallate biellesi: Bocchetto Sessera raggiungibile solo da Trivero

Ancora frane, ancora strade chiuse. Alle 11 di questa mattina di martedì 6 ottobre è notizia della chiusura a 150 metri dopo il ristorante del Bocchetto Sessera della strada che collega le vallate di Mosso con quella del Cervo. Un'imponente frana ha spazzato via la carreggiata, bloccando di fatto la viabilità.

Per raggiungere la Valle Cervo, gravemente falcidiata dall'alluvione, rimane per ora solo la vecchia strada di Quittengo, in attesa della sistemazione di quella da San Paolo.

Intanto è ancora chiusa anche la strada provinciale 512 del Tracciolino, al km. 3 per uno smottamento.