Maltempo, Pichetto: “Danni? Mancata manutenzione e pulizia alvei. Fondi Recovery per piano sicurezza”

“I gravi danni causati dal maltempo ai territori del Biellese e del Vercellese, oltre all’imprevedibile, hanno tante cause. Sarà pur vero che si è costruito dove non si poteva, anche se nei nostri territori questa è la causa minore, ma la vera questione è che da molti anni non si fanno più interventi di manutenzione e pulizia degli alvei”. A dichiararlo il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin, a seguito dell'ondata di maltempo che ha investito la regione Piemonte.

“Ricordo che l'ultimo grande intervento nel Biellese è stato il piano di messa in sicurezza regionale che risale agli anni '90, che ha riguardato l’asse di Elvo, Cervo, Strona e i loro affluenti - sottolinea Pichetto - Da allora gli arbusti sono stati lasciati crescere negli alvei, anche con la giustificazione del rispetto della natura, mentre i ponti e gli argini sono stati lasciati al loro destino e in questo caso sia per mancanza di fondi e sia per colpa di una burocrazia soffocante”.

Per il senatore forzista le risorse del Recovery Fund “possono rappresentare un’opportunità per varare un piano nazionale di messa in sicurezza che potrà consentire al Piemonte di riprendere la sua azione, che non si limiti soltanto a riparare i danni ma soprattutto a prevenirli”.