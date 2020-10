ScalpitiAMO per Piedicavallo, ecco il fondo solidale per la ricostruzione

Si continua a lavorare a Piedicavallo dopo l'ondata di maltempo che ha travolto la piccola comunità dell'alta Valle del Cervo. È notizia di poco fa che è stato aperto un fondo di solidaretà dedicato da utilizzare per la ricostruzione.

“Quest'anno ha deciso di metterci proprio alla prova ma non è nostra abitudine stare con le mani in mano – spiegano dalla Pro Loco di Piedicavallo - Questa volta però abbiamo bisogno ancora di più del vostro aiuto per ripartire e ricostruire insieme quello che l'alluvione ci ha portato via. ScalpitiAMO tutti insieme per Piedicavallo”. In locandina i riferimenti per le donazioni.