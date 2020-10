Maltempo, a Biella il bilancio dell’attività svolta dalla Protezione Civile

Oltre un centinaio di telefonate ricevute al centralino, una lunga serie di interventi sul territorio comunale e non, oltre venti volontari impegnati. Sono questi i numeri dell’attività svolta nel fine settimana dalla Protezione Civile Città di Biella a seguito dell’ondata di maltempo che ha coinvolto in maniera massiccia il Piemonte e il Biellese. La prima richiesta di aiuto è giunta dal Museo del Territorio, a causa di un allagamento nel magazzino sotterraneo. Tutte le opere d’arte sono state messe al sicuro, senza riportare danni.

I volontari nella notte tra venerdì e sabato sono poi interventi sulla via Santuario d’Oropa per chiudere la strada dopo i quattro smottamenti, in varie vie per il taglio della vegetazione, al torrente Oremo per monitorare la piena e a supporto della popolazione. Infine i volontari, con il prezioso aiuto degli uomini dell’AIB, si sono recati in sostegno di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.

Nella giornata di sabato la Protezione Civile Città di Biella ha messo a disposizione della comunità di Piedicavallo la cucina mobile in dotazione, inoltre si è provveduto alla posa di alcune passerelle provvisorie per garantire il passaggio pedonale e si è svolta un’attività di presidio e controllo della viabilità lungo le strade della Valle Cervo. Due interventi anche a Massazza e Verrone per altrettanti allagamenti. Posa di un ponte mobile a Zumaglia per migliorare i collegamenti radio.

Il Comune ha subito dato mandato alle ditte di procedere per il ripristino del manto stradale, dopo l’intervento di ruspe e camion per rimuovere terra e fango, il sopralluogo dei geologi ha dato parere positivo per la riapertura del tratto di strada. Via Santuario d’Oropa è tornata percorribile dalla tarda mattinata di lunedì. In città le criticità sono risultate contenute, anche grazie a uno specifico intervento di pulizia preventiva di strade e cunette terminato, grazie al coinvolgimento degli uomini di Seab, nella giornata di giovedì. La pulizia accurata aveva coinvolto in particolare le strade collinari della Valle Oropa, Pavignano, Veglio, Chiavazza e Vandorno.

“L’ottimo lavoro di pulizia preventiva sulle strade comunali da parte di Seab – dice l’assessore all’Ambiente Davide Zappalà -, ha permesso di contenere se non addirittura di evitare molti dissesti, che invece purtroppo hanno coinvolto molte strade provinciali. Colgo l’occasione per ringraziare Seab”.

Parole di vicinanza al personale e ai volontari della Protezione Civile arrivano dal vicesindaco Giacomo Moscarola: “Ringrazio tutti i volontari del gruppo di Protezione Civile della Città di Biella magistralmente diretti dal geometra Maurizio Lometti, che ancora una volta ha gestito l’emergenza in maniera impeccabile. Un grazie anche ai volontari del corpo AIB che si sono resi disponibili e a tutte quelle persone che hanno partecipato ad aiutare la popolazione. Come Comune di Biella fortunatamente abbiamo avuto dei danni limitati, ma lo stesso non si può dire per i fratelli della Valle Cervo a cui va tutta la nostra vicinanza”.