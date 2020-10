Maltempo, a Pray frane e il ponte di Pianceri. Sindaco: “Ora è chiuso. Aspettiamo valutazioni tecnici Provincia”

Situazione delicata a Pray. Il ponte di Pianceri è chiuso al traffico dalla mezzanotte di ieri, a causa del maltempo. “La piena ha seriamente minacciato di farlo crollare scalzando la spalla sull'argine della sponda destra – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il coordinamento della Protezione civile di Biella, e il sottoscritto insieme ai tecnici comunali. La piena sta lentamente calando ma il rischio per la stabilità del manufatto è ancora marcato. La strada resterà chiusa: stiamo attendendo le valutazioni dei tecnici della Provincia”. Non solo il ponte preoccupa il primo cittadino. “Si sono registrati circa 15 movimenti franosi importanti e in diverse frazioni si è deciso di chiudere la viabilità”. La situazione è in divenire.