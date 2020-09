"Buon voto a tutti", il ministro Azzolina a Biella per le elezioni

Non poteva mancare il voto di Lucia Azzolina. Intorno alle 13 di oggi, 20 settembre, il ministro all'Istruzione si è recata al seggio della Gromo Cridis di Biella, città in cui risiede, per esprimere il suo voto. Su un post di Facebook con foto di rito ha dichiarato "Buon voto a tutti".