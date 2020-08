Bioglio, QR code per sentieri e camminate

Bioglio pensa agli appassionati delle camminate e dei sentieri biellesi. A comunicare la nuova iniziativa promossa dall'amministrazione comunale la Pro Loco sui propri canali social: “Per chi cammina seguendo la cartellonistica dei sentieri, pubblichiamo il codice QR per la visualizzazione dei percorsi a Bioglio e per utilizzare la mappa occorre inquadrare, con la fotocamera del telefonino, il QR code con un lettore di QR”.

La Pro Loco spiega anche come utilizzarla: “Si può scaricarlo sul proprio telefono. Per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner&hl=it ;per Apple: https://apps.apple.com/it/app/qr-code-%CF%9F/id368494609 ; Una volta visualizzata la mappa la si può scaricare e consultare”.