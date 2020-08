"Jazz Summer 2020" a Candelo si corre sulla mitica Torpedo Blu di Giorgio Gaber.

Prosegue la rassegna "Jazz Summer 2020" al Torchio di Candelo con la direzione artistica del Biella Jazz Club. Giovedì 13 agosto sale sul palco la bravissima violinista biellese Anais Drago con il progetto Torpedo Blu Quartet. I Torpedo Blu sono un quartetto formato da Anais Drago al violino e cori, Giacomo Lamura (chitarra e voce), Paolo Grappeggia (contrabbasso ecori), Alex Cristilli (batteria), tutti musicisti che nel loro curriculum possono vantare centinaia di concerti ed importanti collaborazioni nel panorama musicale italiano e internazionale.

Il pubblico intero verrà idealmente caricato sulla mitica Torpedo Blu cantata da Gaber, per un viaggio nel tempo attraverso la storia della musica swing italiana, dalla swing-era degli anni ‘30 e ‘40 fino ai giorni nostri. I ritmi swing e jazz che contraddistinguono il sound del quartetto verranno usati per ripercorrere in maniera fresca e divertente un secolo di musica italiana. Si partirà dagli anni '40 con le pietre miliari del genere come il Quartetto Cetra e Natalino Otto, si passerà dagli anni '50 e '60, con capisaldi dello swing italiano come Buscaglione, si attraverseranno gli anni '70 e '80 coi grandi cantautori come De Andrè o Conte, fino ad arrivare all'epoca moderna coi brani di Dalla, Celentano, Battisti.Oltre alla rivisitazione delle canzoni più famose, i Torpedo Blu presenteranno al pubblico anche alcuni inediti scritti da Giacomo Lamura.

Ad arricchire lo spettacolo musicale verranno raccontati aneddoti e vicissitudini che collegano i cambiamenti della storia del Bel Paese con quella della musica che l'ha raccontato.Uno spettacolo adatto a tutti, per chi ha voglia di divertirsi e per chi ha voglia di ascoltare, ma soprattutto per gli amanti della musica d'autore.

Per giovedì 20 grande attesa per il ritorno di Sugarpie and the Candymen, giovedì 27 la cantante emiliana Georgia Ciavatta con il suo quintetto e il colpo dell'estate biellese giovedì 3 settembre, il cantautore Sergio Caputo con il suo quartetto.La rassegna è finanziata dalla Fondazione CR Biella e da Fondazione CRT. Per prenotare rivolgersi direttamente al Ristorante il Torchio.