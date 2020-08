Il 14 Agosto a Donato - Memphis Go: rincorrendo la passione per Evis Presley

Continuano gli eventi organizzati dall'Associazione Culturale Rina Valé di Donato (BI). Ecco tra pochi giorni MEMPHIS GO: rincorrendo la passione per Elvis Presley nel 2020. Anche questo racconto di viaggio sarà entusiasmante perchè verrà presentato un sogno realizzato, oltre che un viaggio e il tributo a un grande artista. Riccardo Allera Longo è sempre stato profondamente curioso, soprattutto di conoscere bene i luoghi dove aveva vissuto Elvis Presley, da quando a 15 anni ha conosciuto la sua musica e ogni progetto che si è dato nella vita ha incluso il suo idolo.

Attraverso le immagini raccolte durante il suo viaggio verso Memphis nel 2001, quando da un’idea estrema e forse strampalata, senza un progetto preciso e senza esperienza alcuna, dopo aver lasciato il lavoro,comprato una bici, attrezzata con bagagli, tenda, fornellino e una piccola telecamera, ha deciso a metà aprile di partire con Angela, la compagna di allora, avviandosi verso Est. A metà ottobre dello stesso anno, è arrivato a Graceland in bici dopo aver percorso 12.700 km, attraversando Italia, Grecia,Turchia, Cina, Alaska, Canada e Stati Uniti, riuscendo a fare un regalo soprattutto asé stesso, perché da allora la sua esistenza è cambiata, si è arricchita di storie di vita, di amore e conoscenza.

La storia di quel viaggio ha deciso di condividerla con i partecipanti a questo evento che l'Associazione Culturale Rina Valé di Donato (Biella) riunirà presso l'Oratorio di Donato (BI) - vicino alla Chiesa Parrocchiale SS Pietro e Paolo, una bellissima e grande chiesa barocca.

Prenotazione obbligatoria Beatrice Bongiovanni cell. 3388.72.3388

Nell’ambito della rassegna: “Racconti di Viaggio”Venerdì 14 Agosto 2020 ore 21 Proiezione di un video a cura di Riccardo Allera Longo e poi rinfresco. Vi aspettiamo numerosi per passare alcune ore al fresco, in una sera d'estate donatese, con le persone che amano quest'incontri per fare quattro chiacchiere e per gustare un piacevole rinfresco alla fine della serata, sempre nel rispetto delle regole sanitarie: mascherine se siete troppo vicini e non congiunti e distanziamento di almeno 1 metro da una persona all'altra.