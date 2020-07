Biella Rugby conferma l'utility back, Luca Lancione

Per il terzo anno consecutivo, l’utility back di Aosta Luca Lancione, giocherà con la maglia del Biella Rugby Club. Nell’accordo di conferma del giocatore laureato in Scienze Motorie, anche un lavoro presso il club del quale lo stesso parla con entusiasmo: “Seguirò nel ruolo di personal trainer i clienti che frequenteranno la palestra del club, aperta al pubblico durante le pause pranzo. Inoltre, visto che sto frequentando un corso di massoterapia a Milano e cercherò di ‘fare pratica’ affiancando i fisioterapisti esperti che la società mette a disposizione degli atleti.

Parlando di rugby giocato posso solo dire che sono davvero molto contento di giocare per Biella Rugby, una società molto seria che concede a noi ragazzi la possibilità non solo di giocare ad un buon livello, ma parallelamente di costruire il proprio futuro tra studio e lavoro. Purtroppo, l’ultima stagione si è conclusa prematuramente costringendoci a lasciare in sospeso un percorso importante e significativo. Spero che la prossima possa essere altrettanto positiva e competitiva. Abbiamo qualcosa da portare a termine. Concludo ringraziando ancora la società per avermi concesso tutte queste opportunità”.